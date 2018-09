Polizeipräsidium Südhessen / Lampertheim: Verkehrskontrolle in ...

Lampertheim: Verkehrskontrolle in der Emilienstraße / Polizei zieht positive Bilanz

Lampertheim - Am Montagnachmittag(17.9)haben Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim, zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr, in der Emilienstraße eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Der Fokus der Ordnungshüter lag unter anderem dabei auf der bestehenden Gurtpflicht sowie möglichen Verstößen durch das Nutzen von Mobiltelefonen am Steuer. So fuhr ein Mann mit seinem Telefon am Ohr auch direkt in die Kontrollstelle ein. Für ihn waren gleich 100 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg fällig. Wenige Minuten später endete die Fahrt eines 50 Jahre alten Mannes vorerst mit der Sicherstellung seiner Fahrzeugschlüssel, da er nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorzeigen konnte und sich in Widersprüche verstrickte. Nach 39 gestoppten und kontrollierten Fahrzeugen zeigten sich die Polizisten jedoch sehr erfreut und zogen insgesamt eine positive Bilanz. Bei der Mehrheit der Verkehrsteilnehmer hatten die Beamten nichts zu beanstanden.

