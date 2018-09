Polizeipräsidium Südhessen / Landkreis Bergstraße/ ...

Landkreis Bergstraße/ Darmstadt-Dieburg: Aktuell zahlreiche Anrufe von "falschen Polizeibeamten" / Polizei warnt dringend!

Landkreis Bergstraße /Landkreis Darmstadt-Dieburg - Am Montagabend (24.09.) erhielten zahlreiche ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger aus dem Kreis Bergstraße und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg Anrufe von Trickbetrügern. Mit der Masche des "Falschen Polizeibeamten" wollten die Kriminellen an das Erstparte der Seniorinnen und Senioren.

Aus den Bereichen Bensheim, Groß-Zimmern und Seeheim gingen gestern und auch im Verlauf des heutigen Tages zahlreiche Anrufe bei der Polizei ein, nachdem es Kriminelle mit den altbekannten Vorgehensweisen bei den Angerufenen versucht hatten. Bislang ist der Polizei ein Fall bekannt, bei dem die Täter Erfolg hatten (wir haben berichtet).

Die Beamten gehen davon aus, dass es die Betrüger auch in den nächsten Tagen, vermutlich in ganz Südhessen, mit ihren Maschen versuchen werden, an Geld und Wertgegenstände von Senioren zu gelangen. Aus diesem aktuellen Anlass wird eine Warnmeldung über Katwarn ausgelöst und die Polizei rät erneut dringend zur besonderen Wachsamkeit:

Fallen Sie nicht auf diese Masche herein! Machen Sie am Telefon keine Angaben zu ihren finanziellen Verhältnissen. Geben Sie niemals Wertsachen oder Bargeld an fremde Personen heraus. Lassen Sie sich keinesfalls von den vielfältigen Geschichten der Betrüger unter Druck setzen und verunsichern. Ihre Polizei wird Sie niemals auffordern ihr Erspartes herauszugeben! Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie sofort auf und wenden Sie sich an die örtliche Polizeidienststelle.

Weitere Informationen und Tipps sowie eine Übersicht rund um das Thema Betrugsmaschen finden Sie auch auf unserer Internetseite: http://k.polizei.hessen.de/494939215

