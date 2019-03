Polizeipräsidium Südhessen / Lorsch / A 67: Gefahrgutunfall ...

Lorsch / A 67: Gefahrgutunfall führt zu Verkehrsbehinderungen

Lorsch - Ein Gefahrgutunfall hat am frühen Dienstagmorgen (26.03.) für Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn 67 geführt. Gegen 4.30 Uhr befuhr ein Sattelzug samt Tankauflieger, beladen mit 24 Tonnen Natronbleichlauge, die Autobahn in Richtung Norden. Kurz vor der Tank- und Rastanlage Lorsch löste sich aus bisher noch ungeklärter Ursache der Auflieger von der Zugmaschine und kippte in die Böschung. Der 53-jährige Fahrer konnte sein Fahrzeug noch auf dem Standstreifen stoppen und blieb unverletzt.

Da unklar war, ob Gefahrgut aufgetreten war, wurde die Autobahn 67 vorsorglich in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Die alarmierte Wehren aus Lorsch und Bürstadt konnten bei Messungen feststellen, dass nur geringe Mengen des Stoffes ausgetreten waren, weshalb der Verkehr in Richtung Süden wieder freigegeben wurde. Derzeit laufen die Bergungsarbeiten, bei der auch die Berufsfeuerwehr der BASF involviert ist. Bis das Gefahrgut umgepumpt und der Anhänger abgeschleppt wurde, bleibt die rechte Spur sowie der Standstreifen gesperrt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf circa 50.000 Euro geschätzt.

