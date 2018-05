Polizeipräsidium Südhessen / Lorsch: BMW beim Ausparken beschädigt

Lorsch: BMW beim Ausparken beschädigt

Lorsch - Beim Ausparken in der Hügelstraße, in Höhe eines Restaurants, ist am Dienstagabend (8.5.) ein grauer BMW am Kotflügel beschädigt worden. Ohne sich um den 1500 Euro hohen Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Vermutlich parkte der Verursacher vor dem BMW, als er zwischen 20 Uhr und 21.20 Uhr losfuhr. Der Verursacher sowie Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Heppenheim zu melden. Telefon: 06252 / 706-0.

