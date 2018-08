Polizeipräsidium Südhessen / Lorsch: Exhibitionist zeigt sich im ...

Lorsch: Exhibitionist zeigt sich im Lorscher Wald / Wer kann Hinweise auf den Gesuchten geben?

Lorsch - Wegen exhibitionistischen Handlungen ermittelt die Kriminalpolizei (K 10) in Heppenheim und sucht Zeugen, die Hinweise auf einen bis zu 1,80 Meter großen, südländisch aussehenden Mann geben können. Der Gesuchte trug zum Vorfallszeitpunkt am Mittwochabend (15.8) eine weiße Bundfaltenhose, ein dunkelblaues Kurzarmhemd in Leinenoptik sowie eine schwarze Sonnenbrille.

Der Mann hielt sich gegen 19 Uhr im Lorscher Wald im Bereich des Waldparkplatzes Sachsenbuckel auf. Er lief einer 42-jährigen Pferdesportlerin, die sich mit ihrem Pferd auf dem Reitweg bewegte, entgegen. Dabei griff sich der Unbekannte an sein entblößtes Glied. Hinweise zu dem gesuchten Mann nimmt die Polizei unter der zentralen Rufnummer 06252 / 7060 entgegen.

