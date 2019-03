Polizeipräsidium Südhessen / Lorsch: Irrtum oder Diebstahl - ...

Lorsch: Irrtum oder Diebstahl - Abgestellte Waschmaschine geklaut

Lorsch - Eine 400 Euro teure Waschmaschine der Marke BEKO, die am Donnerstag (7.3) für einen Wohnungsumzug abgestellt war, wurde von Unbekannten geklaut. Die Maschine ist auf dem Privatparkplatz am Morgen zwischengelagert worden. Als sie gegen 14.30 Uhr verladen werden sollte, war sie weg. Wer irrtümlich annahm, dass die Waschmaschine weggeworfen werden sollte oder Hinweise zu den Personen geben kann, die die Maschine mitgenommen haben, meldet sich bitte bei Polizei (DEG) in Heppenheim. Telefon. 06252 / 7060.

