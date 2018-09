Polizeipräsidium Südhessen / Lorsch: Zeugen nach ...

Lorsch: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lorsch - Am Freitag, den 31.08.2018, wurde gegen 20:10 Uhr ein in der Heppenheimer Straße, Höhe der Hausnummer 30, geparkter grauer Audi A 4 am linken Außenspiegel beschädigt. Eine Augenzeugin des Vorfalls konnte einen silbernen Mini Cooper als Unfallverursacher ausmachen. Durch die Zeugin wurde folgendes Teilkennzeichen abgelesen, HP-CM-??. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeistation in Heppenheim unter der Tel.-Nr.: 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

