Polizeipräsidium Südhessen / Lorsch - Zeugen nach ...

Lorsch - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lorsch - In der Zeit von Freitag, 09.11.2018 bis Dienstag, 13.11.2018, 21:00 Uhr wurde in Lorsch, Seehofstraße 8, vor der dortigen Spielothek "Las Vegas" ein geparkter Pkw Opel Astra, Farbe silber erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Der Sachschaden am Pkw Opel Astra beträgt ca. 1000 Euro. Aufgrund der Beschädigungen ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Verursacher um einen Lkw oder ähnliches Fahrzeug handelt. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-555 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Bergstraße

Koordinierender Dienstgruppenleiter Förster, PHK Weiherhausstraße 21 64646 Heppenheim

Telefon: 06252-706 555