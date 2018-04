Polizeipräsidium Südhessen / Lützelbach-Rimhorn: 2000 Euro ...

Lützelbach-Rimhorn: 2000 Euro Schaden an Opel Corsa / Polizei sucht geflüchteten Unfallverursacher

Lützelbach - In der Breubergstraße im Ortsteil Rimhorn ist im Laufe des Dienstags (24.4.2018) ein Fahrzeug gegen einen parkenden Opel Corsa gefahren und geflüchtet. Der Schaden an der verkratzten und verbeulten Fahrzeugseite ist schätzungsweise 2000 Euro hoch. Die Polizei hat eine erste Spur zu einem landwirtschaftlichem Fahrzeug oder einer Baumaschine, die zwischen 6.20 Uhr und 16.30 Uhr, den Bereich bergauf passiert haben müsste. Der verantwortliche Fahrer wird gebeten, sich selbst bei der Polizeistation Höchst zu melden. Auch Zeugen, die Hinweise zu ihm haben, können sich an die Beamten wenden. Telefon: 06163 / 941-0.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Christiane Kobus Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de