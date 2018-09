Polizeipräsidium Südhessen / Messel: Versuchter Einbruch am ...

Messel: Versuchter Einbruch am Nachmittag / Polizei sucht Zeugen

Messel - Eine Doppelhaushälfte in der Berliner Straße war am Mittwochnachmittag (26.09.2018) das Ziel von Einbrechern. In der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr hatten sich die Kriminellen unbemerkt auf das Grundstück des Hauses geschlichen und die Haustür aufgebrochen. Nach ersten Feststellungen waren die Täter geflüchtet bevor sie aus dem Haus etwas entwendet hatten. Es ist nicht auszuschließen, dass sie bei ihrem Vorhaben gestört wurden. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf rund 250,- Euro. Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben (06151 / 969-0).

