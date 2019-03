Polizeipräsidium Südhessen / Michelstadt-Rehbach: Metalldiebe ...

Michelstadt-Rehbach: Metalldiebe brechen Stahltüren auf

Michelstadt - Metalldiebe haben sich in der Nacht zum Dienstag (18. - 19.3.) in der Anlagentechnik der ehemaligen ESA-Groundstation umgesehen und unterschiedliche Elektroteile gestohlen. Um in das separate Stromversorgungsgebäude hineingehen zu können, wurden zwei Stahltüren aufgebrochen. Der Schaden an den Türen ist etwa 3000 Euro hoch. Bereits am letzten Samstag (16.3.) wurde festgestellt, dass zuvor Einbrecher am Werk waren. Aus dem Gebäude wurden Elektrokabel mitgenommen.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) geht davon aus, das dieselben Täter zugange waren. Wer verdächtige Beobachtungen in den letzten Tagen gemacht hat, wird gebeten sich zu melden. Telefon: 06062 / 9530.

