Polizeipräsidium Südhessen / Michelstadt/ Reichelsheim: Polizei ...

Michelstadt/ Reichelsheim: Polizei deckt illegalen Drogenhandel auf

Michelstadt/ Reichelsheim - In einem Strafverfahren wegen illegalen Drogenhandels haben Ermittler des Rauschgiftkommissariats in Erbach (K 34) am Mittwoch (15.8.) zwei Wohnungen, in Michelstadt und Reichelsheim, durchsucht. Die Beamten, die durch einen Rauschgiftspürhund sowie von der Bereitschaftspolizei unterstützt wurden, stellten 150 Gramm Marihuana, eine in Blüte stehende Marihuanapflanze sowie mehrere Setzlinge, mutmaßliches Dealergeld in Höhe von 120 Euro, Drogenutensilien, eine Vielzahl von Speichermedien und originalverpackten Modeschmuck sicher. Bei dem aufgefundenem Schmuck besteht zudem der Verdacht, dass dieser gestohlen wurde.

Den Ermittlungen gingen Hinweise voraus, die dazu führten, dass die Rauschgiftfahnder die erforderlichen Durchsuchungsbeschlüsse auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt richterlich erwirken konnten. Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz müssen sich jetzt zwei 28 Jahre alte Männer, die in einer Wohngemeinschaft in Michelstadt leben sowie ein 33-Jähriger aus Reichelsheim verantworten.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Christiane Kobus Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de