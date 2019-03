Polizeipräsidium Südhessen / Michelstadt: Scheibenwischer von ...

Michelstadt: Scheibenwischer von Autos abgebrochen / Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung und sucht Zeugen

Michelstadt - Noch unbekannte Täter haben im Verlauf des Dienstags (26.3.) mindestens drei Autos beschädigt, die in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 18 Uhr, in der Tiefgarage einer Schule in der Alfred-Maul-Straße parkten. Indem die Täter die Scheibenwischer der Fahrzeuge mutwillig abbrachen, verursachten sie einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei in Erbach ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06062/953-0 entgegen.

