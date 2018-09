Polizeipräsidium Südhessen / Michelstadt: Werkzeug und Bargeld ...

Michelstadt: Werkzeug und Bargeld aus Wohnung gestohlen / Wer kann Hinweise geben?

Michelstadt - Bargeld und Werkzeug,im Wert von etwa 240 Euro, fielen noch unbekannten Tätern am Dienstag (25.9) in die Hände, als sie ihr Unwesen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Braunstraße trieben. In der Zeit zwischen 13Uhr und 22 Uhr hebelten die Kriminellen die Eingangstür zu den Wohnräumen auf, suchten nach Beute und wurden fündig. Mit ihrem Diebesgut flüchteten die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei in Erbach (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen und sucht Zeugen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht? Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Alles Sachdienliche wird von den Beamten unter der Telefonnummer 06062/9530 entgegengenommen.

