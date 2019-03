Polizeipräsidium Südhessen / Michelstadt: Zeugen nach ...

Michelstadt: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Michelstadt - Nach der Beschädigung einer Leuchtreklame suchen die Beamten der Polizeistation in Erbach nach Zeugen. Im Laufe des Wochenendes haben bislang noch unbekannte Täter die Leuchtbuchstaben einer Kraftfahrzeugwerkstatt in der Marktstraße beschädigt. Der Vorfall wurde am Montagmittag angezeit, nach ersten Ermittlungen liegt der Tatzeitraum zwischen 17 Uhr am Freitag (22.03.) und 8.15 Uhr am Montagmorgen. Der entstandene Sachschaden wird auf 80 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/953-0 zu melden.

