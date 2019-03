Polizeipräsidium Südhessen / Mörfelden: Radfahrer bei Unfall mit ...

Mörfelden: Radfahrer bei Unfall mit Auto schwer verletzt/Vollsperrung der Rüsselsheimer Straße

Mörfelden-Walldorf - Beim Vorbeifahren streifte ein 77 Jahre alter Autofahrer aus dem Landkreis Offenbach am Dienstagmorgen (19.03.) gegen 9.30 Uhr in der Rüsselsheimer Straße einen in gleicher Richtung fahrenden 86-jährigen Radfahrer.

Der 86-Jährige kam hierbei anschließend zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in eine Klinik eingeliefert. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Rüsselsheimer Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme auf Höhe der Mozartstraße in beiden Richtungen bis zirka 11.00 Uhr vollgesperrt werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Bernd Hochstädter Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de