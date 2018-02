Polizeipräsidium Südhessen / Mörfelden-Walldorf: ...

Mörfelden-Walldorf: Sachbeschädigung an Gedenkstätte "Margit-Horvath-Zentrum"

Mörfelden-Walldorf - Mehrere Glasscheiben des "Margit-Horvath-Zentrums" im Familie-Jürges-Weg, an der sich ehemals ein Küchengebäude der KZ-Außenstelle Walldorf befand, wurden am Freitag (02.02.) durch Unbekannte zerstört. An dem Glasbau, der über den freigelegten Mauerresten errichtet wurde und abgelegen in einem Waldstück liegt, entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von mindestens 3000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat 10 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0.

