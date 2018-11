Polizeipräsidium Südhessen / Mörfelden-Walldorf: ...

Mörfelden-Walldorf: Wohnungseinbrecher mit Doppelschlag

Mörfelden-Walldorf - Eine Wohnung im Emil-Nolde-Weg geriet am Samstag (10.11.) in der Zeit zwischen 12.00 und 22.30 Uhr in das Visier von Wohnungseinbrechern. Die Täter drangen durch ein Fenster in die Räumlichkeiten ein und ließen dort anschließend Geld, Uhren und Schmuck mitgehen.

Zudem drangen Unbekannte am gleichen Tag in ein Wohnhaus in der Mainstraße ein. Durch ein aufgehebeltes Fenster verschafften sich die Einbrecher in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 0.35 Uhr Zugang in das Gebäude und entwendeten ein Mobiltelefon und diverse Schmuckgegenstände.

Die Beamten prüfen nun, ob es zwischen den beiden Taten einen Zusammenhang gibt. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Krimninalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Bernd Hochstädter Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de