Polizeipräsidium Südhessen / Mörfelden-Walldorf: ...

Mörfelden-Walldorf: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden - Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf - Am Dienstag, 26. März 2019 zwischen 15:45 und 16:00 Uhr kam es in Walldorf, Okrifteler Straße Ecke Waldstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein 12-jähriges Mädchen auf ihrem Fahrrad beim Überqueren der Waldstraße von einem Pkw gestreift. Das Mädchen stürzte vom Fahrrad und fiel zu Boden. Sie erlitt mehrfache Verletzungen. Der bislang unbekannte männliche Unfallverursacher flüchtete anschließend vom Unfallort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen dunkelgrauen Pkw handeln. Zwei namentlich nicht bekannte Zeugen kamen dem am Boden liegenden Mädchen zu Hilfe. Diese sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Groß-Gerau PSt. Mörfelden-Walldorf

Telefon: 06105-4006-0