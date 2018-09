Polizeipräsidium Südhessen / Mörfelden-Walldorf: Beschädigtes ...

Mörfelden-Walldorf: Beschädigtes Fahrzeug, Verkehrsunfallflucht oder Sachbeschädigung, Waldenserstraße / Bürgerstraße

Mörfelden-Walldorf - Am 04.09.2018 in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 17:00 Uhr wurde ein in der Bürgerstraße stehender schwarzer Mercedes auf noch ungeklärte Weise an der hinteren linken Tür beschädigt. Vom Schadensbild könnte ein Fahrradfahrer als Unfallverursacher in Betracht kommen. Eine vorsätzliche oder versehentliche Sachbeschädigung kann allerdings nicht ausgeschlossen werden.

Wer in der oben genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die den Schaden erklären könnten, meldet sich bitte persönlich bei der zuständigen Polizeistation in Mörfelden-Walldorf oder telefonisch unter 06105 / 40060.

