Polizeipräsidium Südhessen / Mörfelden-Walldorf: Einbruch in ...

Mörfelden-Walldorf: Einbruch in Restaurant

Mörfelden-Walldorf - Ein Restaurant in der Langstraße geriet in der Nacht zum Samstag (26.05.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen durch ein Fenster in das Lokal ein und ließen anschließend aus dem Kassenbereich mehrere tausend Euro mitgehen. Zudem hebelten die ungebetenen Besucher die Eingangstür einer benachbarten Gaststätte auf, machten dort aber nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Beute. Die Polizei vermutet einen Tatzusammenhang. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/40060.

