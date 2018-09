Polizeipräsidium Südhessen / Mörfelden-Walldorf: Feuer schnell ...

Mörfelden-Walldorf: Feuer schnell gelöscht / Polizei nimmt flüchtenden 17-Jährigen fest

Mörfelden-Walldorf - Beamte der Polizeistation in Walldorf haben am späten Samstagabend (08.09.) einen 17 Jahre alten Jungen vorläufig festgenommen. Gegen 22.20 Uhr wurde ein Brand an der Außenwand einer Garage in der Feldbergstraße gemeldet. Anwohner konnten das Feuer jedoch vor einem Ausbreiten löschen. Nach einem Zeugenhinweis auf eine Gruppe Jungendlicher, die in Richtung Feldbergstraße geflüchtet waren, konnten herbeigeeilte Polizisten einen 17-jährigen Rüsselsheimer vorläufig festnehmen. Dieser hatte zusammen mit weiteren Jugendlichen bei Erblicken der Polizei Reißaus genommen. Ob der Festgenommene für das Feuer in der Feldbergstraße verantwortlich ist und auch für einen Brand am Jugendzentrum in Frage kommt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Hinweise nimmt das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kripo unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

