Polizeipräsidium Südhessen / Mörfelden-Walldorf: Hoher Schaden ...

Mörfelden-Walldorf: Hoher Schaden nach Einbruch in Vereinsgebäude

Mörfelden-Walldorf - Das Gebäude des Sozialpsychiatrischen Vereins in der Langgasse suchten sich Einbrecher über das vergangene Wochenende (09.02-11.02.) für ihr kriminelles Tun aus. Die Täter verschafften sich zunächst durch ein Fenster Zugang in die Räumlichkeiten und brachen anschließend mehrere Türen und Schränke auf. Aus einem Wandtresor entwendeten sie mehrere hundert Euro Bargeld. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen sie zudem einen Schaden in Höhe von rund 4000 Euro. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0.

