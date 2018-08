Polizeipräsidium Südhessen / Mörfelden-Walldorf: Lastwagen im ...

Mörfelden-Walldorf: Lastwagen im Visier von Kriminellen

Mörfelden-Walldorf - Ein in der Kurhessenstraße geparkter Lastwagen geriet in der Zeit zwischen Samstag (25.08.) 13.00 Uhr und Sonntag (26.08.) 14.30 Uhr in das Visier von Kriminellen.

Die Täter zapften zunächst Diesel aus dem Fahrzeugtank und drangen anschließend in den Innenraum ein. Dort ließen sie unter anderem ein mobiles Navigationsgerät und ein Autoradio mitgehen.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/40060.

