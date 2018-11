Polizeipräsidium Südhessen / Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach ...

Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Einbruch in Bungalow gesucht

Mörfelden-Walldorf - In der Zeit von Donnerstag (01.11.) bis Freitag (02.11.) sind bislang noch unbekannte Täter in einen Bungalow im Bachstelzenweg eingedrungen. Gegen 9.30 Uhr am Freitag bemerkten Zeugen Einbruchsspuren an dem Anwesen und verständigten die Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen durch eine Gartentür Zugang zum Haus. Hier erbeuteten sie Bargeld und flüchteten unerkannt. Der Tatzeitraum reicht bis 16 Uhr am Vortag zurück. Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kripo unter der Rufnummer 06141/696-0 entgegen.

