Polizeipräsidium Südhessen / Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach ...

Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mörfelden-Walldorf - Am Samstag, 17.11.2018 zwischen 08:50 - 10:00 Uhr kam es an der städtischen Sporthalle in der Okrifteler Straße 29 in Walldorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein auf dem dortigen Parkplatz geparkter grauer Opel Zafira beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher flüchtete anschließend vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Groß-Gerau PSt. Mörfelden-Walldorf

Telefon: 06105-4006-0