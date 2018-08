Polizeipräsidium Südhessen / Mörlenbach: 1,67 Promille und kein ...

Mörlenbach: 1,67 Promille und kein Führerschein

Mörlenbach - Einen 41-jährigen Autofahrer stoppten Polizeibeamte am Sonntag (26.08.) gegen 23.30 Uhr in der Industriestraße. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann zeigte anschließend 1,67 Promille an. Zudem stellte sich heraus, dass der 41-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist.

Der Wagenlenker musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr.

