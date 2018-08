Polizeipräsidium Südhessen / Mörlenbach-Bettenbach: ...

Mörlenbach-Bettenbach: Untersuchungshaftbefehle nach Familiendrama

Mörlenbach - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Am Freitagmorgen (31.08.2018) kam es gegen 07.20 Uhr im Ilsenklinger Weg zu einem Wohnhausbrand bei dem ein 10-jähriges Mädchen und einen 13-jähriger Jungen im Zuge der Löscharbeiten tot aufgefunden wurden. Die Eltern der Kinder, eine 46-jährige Frau und ihr 58-jährige Ehemann konnten von der Feuerwehr lebend aus einem laufenden Auto in der zum Haus gehörenden geschlossenen Garage geborgen werden. Das Ehepaar ist außer Lebensgefahr und wird in einer Klinik behandelt.

Zur Klärung der Todesursache der beiden Kinder ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen ist von einem Familiendrama aufgrund von massiven finanziellen Problemen der Familie auszugehen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind der 58-jährige Mann und seine 46-jährige Ehefrau dringend verdächtig, den Tod der Kinder herbeigeführt zu haben.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat gegen beide einen Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls wegen Mordes gestellt. Das zuständige Amtsgericht wird im Laufe des morgigen Samstags darüber entscheiden.

Aus Rücksicht auf die noch andauernden Ermittlungen können derzeit noch keine weiteren Angaben über den Sachverhalt hinaus gemacht werden.

Hinweis an die Medienvertreter: Weitere Presseauskünfte in dieser Sache erteilt ab Montag der Pressesprecher die Staatsanwaltschaft Darmstadt.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Andrea Löb Telefon: 06151/969-2418 o. Mobil: 0173/659 7598 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de