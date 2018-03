Polizeipräsidium Südhessen / Mörlenbach: Ohne Führerschein und ...

Mörlenbach: Ohne Führerschein und unter Alkoholeinwirkung mit nichtzugelassenem PKW unterwegs

Mörlenbach - Am Freitag, 09.03.2018, gegen 22:40 Uhr, fiel einer Heppenheimer Polizeistreife, an der Einmündung B 38 / Jahnstraße, ein schwarzer BMW auf, der schnell in die Jahnstraße eingebogen war. Im Reisener Weg wurde das Fahrzeug kontrolliert, hierbei wurde zunächst festgestellt, dass der 45-jährige PKW-Fahrer aus Mörlenbach unter Alkoholeinwirkung stand, was ein positiver Alkoholtest auch ergab. Weiterhin war der PKW nicht mehr zugelassen, der Fahrer hatte Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges am Fahrzeug angebracht, um den Anschein einer Zulassung zu erwecken. Einen Führerschein konnte er zum Schluss auch nicht vorlegen, dieser war ihm bereits entzogen worden. Er wird sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten müssen.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Bergstraße Bert Ihrig Polizeistation Heppenheim Weiherhausstraße 21 64646 Heppenheim

Telefon: 06252-706 555