Polizeipräsidium Südhessen / Mörlenbach: Verkehrsunfall / ...

Mörlenbach: Verkehrsunfall / Zeugenaufruf

Mörlenbach - Am 20.08.2018 kam es gegen 14:30 Uhr auf der B38 am Ortsausgang Mörlenbach in Richtung Rimbach zu einem Auffahrunfall, an dem eine Sichtbehinderung mitursächlich war. Ein derzeit noch unbekanntes Fahrzeug verbreitete, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes, eine derart dichte Nebelwolke, so dass zwei nachfolgende Fahrzeuge ausweichen und stark abbremsen mussten. Hierbei kam es dann zu einem Auffahrunfall der beiden Fahrzeuge bei dem ein Sachschaden von ca. 3000,- Euro entstand. Hinweise auf das die Nebelwolke verursachende Fahrzeug gibt es derzeit keine. Zeugen die Beobachtungen gemacht haben und Angaben zu dem Kennzeichen des Fahrzeuges machen können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06252/7060 mit der Polizeistation in Heppenheim in Verbindung zu setzen.

