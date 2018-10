Polizeipräsidium Südhessen / Mörlenbach-Weiher: Zwei Verletzte ...

Mörlenbach-Weiher: Zwei Verletzte nach Wohnungsbrand

Mörlenbach - Am Sonntagnachmittag (14.10.) wurde der Rettungsleitstelle um 14.59 Uhr ein Brand einer Kellerwohnung in der Bahnhofstraße in Mörlenbach-Weiher gemeldet. Aus bisher unbekannter Ursache kam es zu einem Brand in der Kellerwohnung. Durch die Rauchentwicklung wurde ein 59-jähriger Bewohner schwer und eine 92-jährige Bewohner leichtverletzt in eine Weinheimer Klinik überstellt. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Südhessen wird die Brandursachenermittlung aufnehmen.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

