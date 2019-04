Polizeipräsidium Südhessen / Mossautal/Fürth: Polizei ...

Mossautal/Fürth: Polizei kontrolliert 57 Biker/Motorrad acht Monate ohne "TÜV" und mit manipuliertem Auspuff

Mossautal/Fürth - Insgesamt 57 Motorradfahrer kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Sonntag (01.04.) bei Mossautal-Hiltersklingen sowie bei Fürth-Krumbach.

Ein 25 Jahre alter Biker aus dem Landkreis Bergstraße wendete unmittelbar vor der Kontrollstelle in Fürth und gab Gas. Der 25-Jährige wurde anschließend von den Ordnungshütern aber rasch wieder eingeholt und überprüft. Wie sich herausstellte, war die Hauptuntersuchung für die Maschine schon seit acht Monaten überschritten und zudem bemerkten die Verkehrsspezialisten rasch die manipulierte Auspuffanlage des Motorrads. Die Maschine wurde daher an Ort und Stelle von der Polizei sichergestellt und wird in den nächsten Tagen einem amtlichen Sachverständigen zur Begutachtung vorgeführt. Neben einem empfindlichen Bußgeld und Punkten in Flensburg erwarten den 25-Jährigen zudem die Kosten für die Abschleppung und das Gutachten.

An der gleichen Kontrollstelle stoppten die Beamten auch einen 21-Jährigen auf einem Motorrad, für das der junge Mann nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorlegen konnte. Seine Führerscheinklasse A2 war für die genutzte Maschine nicht ausreichend. Die Polizei erstattete Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Bei vier weiteren Motorrädern war die Betriebserlaubnis durch die Montage von nicht zulässigem Zubehör erloschen. Wegen kleinerer Mängel erhielten 13 Fahrer Mängelanzeigen und müssen nun ihre Krafträder wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand versetzen.

Mehrere Biker wurden von den Polizisten auf das Tragen von entsprechender Schutzkleidung hingewiesen. Drei Fahrern wurde außerdem die Weiterfahrt untersagt, weil sie keinen zugelassenen Motorradhelm sondern einen nicht zugelassenen Sporthelm trugen.

Die allermeisten Motorradfahrer zeigten Verständnis für die Kontrollen und auch andere Verkehrsteilnehmer hielten die polizeilichen Maßnahmen in Gesprächen mit den Ordnungshütern für angebracht.

