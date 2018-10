Polizeipräsidium Südhessen / Mossautal-Hiltersklingen: ...

Mossautal-Hiltersklingen: Lastwagenfahrer auf Parkplatz niedergeschlagen / Kripo sucht dringend Zeugen

Mossautal - Ein Lastwagenfahrer, der Schrottmetall geladen hatte, wurde auf einem Parkplatz in Hiltersklingen, im Bereich der Wegscheide, am Mittwochmittag (10.10) niedergeschlagen. Nachdem der Fahrer wieder zu sich kam, bemerkte er, dass der Tankdeckel vom Lastwagen aufgebrochen war. Nach erster Durchsicht fehlt offensichtlich nichts. Nach ersten Erkenntnissen hielt der 32-jährige Fahrer gegen 11.40 Uhr an der Bundesstraße 460 in Fahrtrichtung Bergstraße an, um austreten zu können. Zu dem Zeitpunkt will er keine Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kreuzung Wegscheide (Bundesstraße 460/ Landesstraße 3105) bemerkt haben. Die Kriminalpolizei (K 10) in Erbach hat die Ermittlungen übernommen und vor Ort die Spurensuche durchgeführt. Der verletzte Fahrer wurde für die medizinische Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Es werden dringend Zeugen gesucht, die zum Tatzeitpunkt Personen und Fahrzeuge in dem Bereich bemerkt haben. Alle Hinweise nehmen die Beamten unter der 06062 / 9530 entgegen.

