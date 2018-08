Polizeipräsidium Südhessen / Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ...

Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab und verletzt sich schwer.

Gemarkung Groß-Umstadt - Am Dienstagabend (21.08.2018) gegen 21:20 Uhr, befuhr ein 30 Jahre alter Motorradfahrer aus Mühlheim am Maink die K105 von Radheim kommend, in Richtung Klein-Umstadt. Der Motorradfahrer verlor auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit im Auslauf einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam linksseitig von der Straße ab, stürzte eine Böschung hinab und kam am Waldrand zum Liegen.

Bei dem Unfall verletzte sich der Motorradfahrer schwer, jedoch nicht lebensgefährlich und konnte noch eigenständig die Rettungsleitstelle über sein Handy verständigen. Noch vor Ort wurde er von einem Notarzt und einem Rettungswagen versorgt. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Krankenhaus transportiert.

Das stark beschädigte Motorrad wurde von Bekannten des Motorradfahrers geborgen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

gefertigt: Seitz, PK; Polizeistation Dieburg

Klaus Theilig, EPHK und Polizeiführer vom Dienst

