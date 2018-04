Polizeipräsidium Südhessen / Motorradfahrerin schwer verletzt

Motorradfahrerin schwer verletzt

Rothenberg - Ein schwerer Motorradunfall ereignete sich am Samstag, den 21.04.2018, gegen 15:20 Uhr auf der L3410. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen befuhr eine 18jährige aus Heidelberg mit ihrem Motorrad die L 3410 aus Rothenberg kommend, in Fahrtrichtung Beerfelden. In einer Linkskurve verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Kraftrad und geriet nach rechts in den Straßengraben. Bei dem Sturz zog sich die Motorradfahrerin schwere Verletzungen zu. Nach notärztlicher Versorgung wurde sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verbracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren am Unfall keine weiteren Verkehrsteilnehmer beteiligt. Der Sachschaden wird auf ca. 4.000 EUR geschätzt.

Berichterstatterin: PK´in Schott, Polizeistation Erbach

