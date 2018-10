Polizeipräsidium Südhessen / Mühltal: Fahrradfahrer mit 2,73 ...

Mühltal: Fahrradfahrer mit 2,73 Promille gestoppt

Mühltal - Am Dienstagabend (9.10), gegen 22 Uhr, haben Beamte der Polizeistation Ober-Ramstadt einen Fahrradfahrer in der Straße "An der Flachsröße" gestoppt und kontrolliert. Dabei stellte sich schnell heraus, dass der 50 Jahre alte Mann deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte den ersten Verdacht und zeigte einen Wert von 2,73 Promille an. Die nächtliche Radtour endete für den 50-Jährigen vorerst auf der Wache. Dort musste er eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen. In einem Strafverfahren wird der Mann sich nun zukünftig verantworten müssen.

