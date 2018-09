Polizeipräsidium Südhessen / Mühltal / Nieder-Ramstadt: ...

Mühltal / Nieder-Ramstadt: Farbschmierer am Werk / Zeugen gesucht

Mühltal - Farbschmierer haben in der Nacht zum Freitag (07.09.2018) an einer Schule in der der Straße "Am Steinbruch" ihre Spuren hinterlassen und einen Schaden von mindestens 500,- Euro angerichtet. Die Unbekannten besprühten und bemalten sowohl die Wände der Turnhalle als auch die des Schulgebäudes. Die Polizeistation Ober-Ramstadt hat die Ermittlungen zu den Verursachern aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können (06154 / 6330-0).

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Andrea Löb Telefon: 06151/969-2418 o. Mobil: 0173/659 7598 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de