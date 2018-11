Polizeipräsidium Südhessen / Mühltal/Nieder-Ramstadt: ...

Mühltal/Nieder-Ramstadt: Taschendieb im Einkaufsmarkt / Geldbörse gestohlen und zu Fuß geflüchtet

Mühltal - Ein bislang noch unbekannter Täter hat am Dienstagvormittag (13.11.) gegen 11.30 Uhr sein Unwesen in einem Einkaufsmarkt in der Straße "An der Flachsröße" getrieben und eine Geldbörse ergaunert. In einem unbeobachteten Augenblick griff er in die Handtasche einer Kundin, die unbeaufsichtigt in einem Einkaufskorb lag. Offenbar verließ der Langfinger unmittelbar im Anschluss den Verkaufsraum und versuchte sich des Geldbeutels im Bereich des Parkplatzes zu entledigen. Dabei wurde er von Zeugen beobachtet, fühlte sich ertappt und flüchtete mit der Beute sofort zu Fuß über den Zaun eines angrenzenden Grundstückes. Der Flüchtende, etwa 50 Jahre alte und circa 1,90 Meter große Mann hatte dunkle Haare und einen dunklen Schnauzbart. Er war mit einer dunklen Hose bekleidet. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe der Polizei in Ober-Ramstadt ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich zu melden. Möglicherweise ist der Mann anderen Kunden des Supermarktes bereits im Vorfeld aufgefallen? Unter der Rufnummer 06154/6330-0 nehmen die ermittelnden Beamten alles Sachdienliche entgegen.

