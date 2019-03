Polizeipräsidium Südhessen / Mühltal Ortsteil Trautheim: ...

Mühltal Ortsteil Trautheim: Verletzte Radfahrerin bei Verkehrsunfall - Verursacher flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Mühltal OT Trautheim - Am Mittwoch (20.03.2019) kam es gegen 11:30 Uhr im Mühltaler Ortsteil Trautheim, auf der dortigen Odenwaldstraße, zu einem Verkehrsunfall. In Höhe der Einmündung der Waldstraße stieß ein silberner Kleinwagen mit Darmstädter Kennzeichen gegen eine am Straßenrand fahrende 61-jährige Radfahrerin aus Darmstadt. Die Radfahrerin konnte einen Sturz gerade noch verhindern, erlitt aber leichte Verletzungen am linken Arm. Der unbekannte Fahrzeugführer hielt nach dem Zusammenstoß zunächst kurz an, setzte seine Fahrt jedoch anschließend weiter Richtung Darmstadt fort. Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt (Telefon 06154 / 6330 - 0) in Verbindung zu setzen. Berichterstatter: Becker, Polizeioberkommissar (Polizeistation Ober-Ramstadt) Rückfragen: Polizeistation Ober-Ramstadt, Tel.: 06154 / 6330-0

