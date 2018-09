Polizeipräsidium Südhessen / Mühltal: Technischer Defekt löst ...

Mühltal: Technischer Defekt löst Brand aus

Mühltal - Vermutlich durch einen überhitzten Laptop ist am Samstagnachmittag (01.09.) in einer Wohnung in der Kirchstraße ein Brand ausgebrochen. Der Bewohner hatte gegen 15.45 Uhr das Feuer gemeldet, nachdem mehrere Gegenstände auf seinem Sofa in Flammen aufgingen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte ein Ausbreiten verhindern und den Brand schließlich löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Brandursache war aller Voraussicht nach ein überhitzter Laptop. Der 40-jährige Bewohner wurde nicht verletzt.

