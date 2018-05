Polizeipräsidium Südhessen / Mühltal/Trautheim/Nieder-Ramstadt: ...

Mühltal/Trautheim/Nieder-Ramstadt: Lenkrad, Navis & Airbags im Fokus Krimineller / Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Mühltal-Trautheim/Nieder-Ramstadt - In der Nacht zum Mittwoch (16.5.) gerieten mehrere geparkte Autos in den Ortsteilen Trautheim und Nieder-Ramstadt in das Visier Krimineller. Auf ihrem Beutezug entwendeten sie aus mindestens fünf Fahrzeugen unter anderem festeingebaute Navigationsgeräte. Der dabei entstandene Sachschaden wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt. "Am Willgraben" und "Im Sandwingert" des Ortsteils Trautheim hatten die Kriminellen es auf einen schwarzen 5er BMW sowie einen schwarzen Sharan vom Hersteller Volkswagen abgesehen. Gewaltsam verschafften sich die Kriminellen Zugang zu den Fahrzeuginnenräumen und bauten die Mittelkonsolen samt Navis aus. Aus dem BMW bauten die Diebe zudem das Lenkrad und die Airbags aus. In nur wenigen Metern Entfernung, In der Alten Dieburger Straße sowie im Wiesengrund des Ortsteils Trautheim brachen die Diebe drei weitere Autos vom Hersteller BMW auf und entwendeten auch hier zielgerichtet Navigationsgeräte. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter bislang unerkannt. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch im Bereich der beschriebenen Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Alles Sachdienliche wird von den Ermittlern unter der Telefonnummer 06151/9690 entgegengenommen.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Kathy Rosenberger Telefon: 06151/969-2416 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de