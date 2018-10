Polizeipräsidium Südhessen / Münster: Autohupe erschreckt ...

Münster: Autohupe erschreckt Radfahrerin / Autofahrerin im grünen Opel Corsa gesucht

Münster - Nachdem ein Auto hinter einer 15-jährigen Radfahrerin am Montagmittag (29.10) gehupt hat, ist die Jugendliche gestürzt und hat sich dabei am Knie verletzt. Die Polizei sucht jetzt die verantwortliche Autofahrerin. Die Jugendliche aus Münster gab an, dass hinter dem Steuer des gesuchten grünen Opel Corsa eine Frau saß.

Der Unfall passierte um kurz nach 13 Uhr auf der Dammstraße in Richtung Eppertshausen. Vor lauter Schreck lenkte die Jugendliche ihr Rad gegen die erhöhte Bordsteinkante und fiel hin.

Die Polizei in Dieburg bittet die Autofahrerin des grünen Corsa sowie andere Zeugen des Unfalls sich zu melden. Telefon: 06071 / 96560.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Christiane Kobus Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de