Polizeipräsidium Südhessen / Münster/ Groß-Zimmern: Schwarzer ...

Münster/ Groß-Zimmern: Schwarzer Ford Mustang von Werkstattgelände entwendet und auf Parkplatz abgestellt

Münster/ Groß-Zimmern - In der Nacht zum Samstag (24.-25.8) haben bislang unbekannte Diebe das Gelände einer Autowerkstatt in Münster, in der Straße "Auf der Beune" heimgesucht und einen schwarzen Ford Mustang entwendet. Zeugen hatten das Fahrzeug am Samstagmorgen mit heruntergelassenen Fenstern auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Groß-Zimmern, in der Waldstraße, entdeckt und die Polizei verständigt. Eine erste Untersuchung des Autos bestätigte den Verdacht, dass sich Diebe an dem Auto zu schaffen gemacht hatten. Die Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen und sucht Zeugen. Wem ist das beschriebene Auto mit Miltenberger Kennzeichen (MIL), zwischen Freitagabend, 22 Uhr und Sonntagmorgen, 8 Uhr, aufgefallen? Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zu den Tätern geben? Alles Sachdienliche wird von den Beamten des Kommissariats 21/22 unter der Telefonnummer 06151/9690 entgegengenommen.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Kathy Rosenberger Telefon: 06151/969-2416 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de