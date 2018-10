Polizeipräsidium Südhessen / Münster. Verkehrsunfall mit ...

Münster. Verkehrsunfall mit Personenschaden

Münster - Münster (ots) - Am Mittwoch, den 24.10.2018, kam es gegen 19:50 Uhr auf der Strecke zwischen Münster und dem Ortsteil Breitefeld zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 41-jähriger Mann aus Reinheim befuhr mit seinem VW die Bundesstraße 45 aus Richtung Dieburg kommend und wollte diese an der Anschlussstelle Breitefeld verlassen. Im Einmündungsbereich der Abfahrt und der Munastraße übersah der 41-jährige Reinheimer einen 21 Jahre alten Mann aus Münster, der mit seinem Pkw Suzuki unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt. Der 21 Jahre alte Mann aus Münster musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro, beide Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Im Zuge des Verkehrsunfalles mussten durch die eingesetzte Feuerwehr Betriebsstoffe der verunfallten Fahrzeuge aufgenommen, sowie die Fahrbahn gereinigt werden.

Berichterstatter: POK Karn, Polizeistation Dieburg

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 2400 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de