Polizeipräsidium Südhessen / Nach Unfallflucht - Zeugen gesucht!!!

Nach Unfallflucht - Zeugen gesucht!!!

Mörfelden-Walldorf - Unfallort: Mörfelden-Walldorf, Bahnstraße auf Höhe der Hausnummer 28.

Unfallzeit: 07.02.2018, 16:00 Uhr - 08.02.2018, 08:00 Uhr.

In der Nacht vom 07.02.2018 auf den 08.02.2018 kam es in der Bahnstraße in Walldorf zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparkter BMW (weiß) an der Fahrerseite beschädigt, indem der Seitenspiegel durch den unbekannten Unfallverursacher abgefahren wurde. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend vom Unfallort.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105 - 40060 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Groß-Gerau Polizeistation Mörfelden-Walldorf Telefon: 06105 - 40060