Polizeipräsidium Südhessen / Nauheim: Wer hat Verdächtiges ...

Nauheim: Wer hat Verdächtiges bemerkt / Diebe hatten es auf Auto abgesehen

Nauheim - Auf einen in der Berzallee abgestellten Range Rover hatten es Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (19.09.) abgesehen. Zwischen 23.15 Uhr am Dienstag und 6.30 Uhr am folgenden Morgen gelang es den Tätern auf bislang noch unbekannte Art und Weise, das Schließsystem zu überwinden und den Wagen auf ein nahegelegenes Feld zu fahren. Hier versuchten sie vergeblich, das festeingebaute Navi auszubauen. Ohne Beute mussten sie jedoch das Weite suchen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Kripo (K 21/22) in Rüsselsheim zu melden (06142/696-0).

