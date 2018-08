Polizeipräsidium Südhessen / Ober-Ramstadt/Nieder-Modau: ...

Ober-Ramstadt/Nieder-Modau: Aufsitzrasenmäher gestohlen/Zeugen gesucht

Ober-Ramstadt - Einen rot-schwarzen Aufsitzrasenmäher der Marke MTB Minirider 60 im Wert von zirka 1300 Euro, entwendeten Unbekannte am Mittwochvormittag (29.08.) in der Zeit zwischen 9.00 Uhr und 11.00 Uhr von einem Gartengrundstück "In den Grünhansenwiesen".

Offenbar schoben die Täter den Rasenmäher zunächst bis zur Odenwaldstraße und transportierten den Mäher dort anschließend ab. Vermutlich benutzten die Kriminellen hierfür ein geeignetes Fahrzeug.

Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/63300.

