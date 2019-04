Polizeipräsidium Südhessen / Ober-Ramstadt: Unbekannter ...

Ober-Ramstadt: Unbekannter durchsucht schwarzen Touran / Wer hat etwas bemerkt?

Ober-Ramstadt - Ein bislang noch unbekannter Täter hat am späten Sonntagabend (31.3.) sein Unwesen auf einem Grundstück in der Hundertwasserallee getrieben. Kurz vor 23 Uhr hatten die Bewohner des Hauses, Lichtschein im Bereich ihres Carports wahrgenommen. Als sie dann nach dem Rechten sahen, trafen sie auf den Kriminellen, der in dem dort abgestellten Fahrzeug offenbar nach Wertgegenständen suchte. Überrascht von dem plötzlichen Auftauchen der Zeugen, ließ der Mann von seinem weiteren kriminellen Vorhaben ab und ergriff sofort die Flucht. In der Kürze der Zeit konnten die Zeugen beobachten, dass der Flüchtende eine dunkelgraue Jogginghose und ein schwarzes Oberteil trug. In welche Richtung der Mann das Weite suchte ist unbekannt.

Die Polizei in Ober-Ramstadt ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wer konnte den Flüchtenden beobachten? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge möglicherweise in Tatortnähe aufgefallen? Alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise, werden von den Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe, unter der Rufnummer 06154/63300, entgegengenommen.

