Polizeipräsidium Südhessen / Ober-Ramstadt: Versuchter Einbruch ...

Ober-Ramstadt: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ober-Ramstadt - An der Wohnungstür eines Ober-Ramstädters scheiterten Kriminelle am Donnerstag (14.03.) zwischen 06:30 und 16:15 Uhr. Zuvor waren sie auf unbekannte Art und Weise in das Mehrfamilienhaus in der Nieder-Ramstädter Straße gelangt. Nachdem sie mehrfach aber erfolglos an der Tür des jungen Mannes gehebelt hatten, flüchteten sie unerkannt. Es entstand lediglich Sachschaden in einer Höhe von etwa 100 Euro.

Hat jemand im Tatzeitraum verdächtige Personen in der Nieder-Ramstädter Straße beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 mit der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Daniel Vollmer Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Telefon: (06151) 969 2414 Fax: (06151) 969 2405