Polizeipräsidium Südhessen / Ober-Ramstadt: Zeugen nach ...

Ober-Ramstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ober-Ramstadt - Am Donnerstag (22.03.2018) kam es zwischen 09:00 - 13:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Neugasse. Ein am rechten Fahrbahnrand abgestellter silberner Golf 4 wurde durch ein bislang noch unbekanntes Auto im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug verlor durch den Zusammenstoß an der Unfallstelle ein Spiegelglas, welches darauf schließen lässt, dass es sich bei dem Verursacher um einen Opel Corsa Baureihe "B" handeln müsste. Die Polizeistation Ober-Ramstadt sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise auf das beschädigte Auto oder den Verursacher geben können oder das Unfallgeschehen beobachtet haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei den Beamten unter der Rufnummer 06154 - 63300 zu melden.

